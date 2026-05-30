В Калининграде нелегальные торговцы ягодами ставят за прилавки несовершеннолетних

Таким образом владельцы стихийных точек продаж пытаются уйти от административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Комитет муниципального контроля совместно с ОМВД по Центральному району Калининграда провели очередной рейд по выявлению фактов незаконной торговли ягодами. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В отчете говорится, что за пару часов зафиксировано 5 случаев незаконной торговли. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, по которым будут вынесены решения о взыскании штрафов.

— Мы не просто фиксируем нарушения, но и устраняем их на месте: изымаем оборудование, которое используется для незаконной торговли. Это важный сдерживающий фактор, если нет стола, весов и тары — нельзя развернуть точку заново сразу после ухода проверяющих, — рассказала главный специалист отдела контроля в сфере благоустройства администрации города Марина Яковлева.

Сообщается, что торговцы идут на использование недобросовестных схем — ставят за прилавки несовершеннолетних, чтобы уйти от административной ответственности.

— Выявили такой случай и передали подростка в отдел по работе с несовершеннолетними ОМВД России, — рассказали в администрации Калининграда.

Добавим, рейды направлены на защиту прав потребителей и обеспечение порядка в общественных местах.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше