Редкая утка-мандаринка нашла невесту-крякву в Сестрорецке

Мал, да удал! Несмотря на свои размеры красавец отгоняет от утки не только местных зеленоголовых селезней, но даже и ворон. Похоже он настроен на серьёзные отношения. Да и утка, видимо, не против. В мире известны случаи, когда у этих разных видов появлялось совместное потомство. Будем следить за развитием событий на этом необычном любовном фронте.