В Хабаровске в честь дня города прошли свадьбы и возложение цветов к памятнику Ерофею

Празднование 168-й годовщины основания Хабаровска началось с торжественных мероприятий. Горожане возложили цветы к монументу Ерофея Хабарова, а в администрации прошли свадебные церемонии. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На Привокзальной площади Железнодорожного района прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику человеку, чьё имя носит краевая столица. В ней приняли участие представители районной администрации, почётные гости, ветераны и школьники. Эта ежегодная акция объединяет тех, кто гордится историей города и верит в его будущее.
Одновременно в администрации Хабаровска состоялась торжественная регистрация браков. Семейные союзы здесь заключили шесть пар. Мэр Сергей Кравчук лично обратился к молодожёнам.
Сергей Кравчук отметил: — День вашего бракосочетания совпал с Днём рождения нашего любимого города Хабаровска. Пусть этот день станет ярким и незабываемым началом вашей семейной истории. Вступайте в новую жизнь, крепко держась за руки, будьте самыми любимыми и дорогими друг для друга людьми и цените каждое мгновение, проведённое вместе. Пусть ваше семейное счастье будет неразрывно связано с Хабаровском!
Глава города вручил парам свидетельства о регистрации брака. На церемонию также пригласили пять пар, проживших вместе более полувека. Им вручили памятный знак «За супружеское долголетие».
Начальник городского отдела ЗАГС Ольга Воронина сообщила, что всего в День города брак зарегистрировали 44 пары, а знак «За супружеское долголетие» получили 16 супружеских пар-юбиляров.
