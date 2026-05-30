Какие новые книги представили волгоградские авторы на Книжном?

Многодетная мама и композитор, Анна Олейникова презентовала «Озеро».
Талантливые волгоградские авторы представили свои новые произведения. Так, в рамках Книжного фестиваля прошла интерактивная презентация книги лирических стихов Анны Олейниковой «Озеро» (16+) (на фото).
Анна — поэтесса, композитор, член Союза писателей России. Её произведения признавали лучшими на международных и всероссийских конкурсах.
В Волгограде Олейникова стала весьма узнаваемой после того, как она выступила соавтором всеми любимой Александры Пахмутовой в песне «СталГРЭС».
А ещё Анна — многодетная мама. Для детей она выпустила сборник стихов «Расти большой». Олейникова многое делает для укрепления позиций хорошего литературного языка и слова, организуя множество мероприятий, посвящённых культуре чтения. «Люблю собирать талантливых людей вместе!» — признаётся она.
Свои рассказы на фестивале прочитали и другие популярные авторы из Волгоградской области — это Екатерина Дегтяренко, Екатерина Иващенко, Лана Савченко, Мари Колоколова, Мария Подрядчикова. Их объединяет литературный проект «Прочитано» (18+), который встраивает чтение в современный темп жизни.
«Редакция находит русскоязычных авторов, собирает базу незаурядных рассказов с подходом “чем короче текст, тем проще в него включиться” и доказывает всем-всем, что читать не скучно и не обязательно долго, — рассказали инициаторы книжного проекта. — Миссия проекта — сделать чтение ежедневной привычкой каждого».