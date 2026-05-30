Волгоградцы досрочно получат пенсии в июне из-за праздников

Приятная новость для получающих пенсию волгоградцев, которые живут от выплаты до выплаты. В июне 2026 году пенсия придет раньше. Из-за больших праздничных выходных деньги, которые поступают в период с 12 по 14 июня, придут накануне — 11-го числа. Как рассказали в Социальном фоне России, досрочно придут социальные и страховые, накопительные пенсии и пенсии по старости и инвалидности. Средства как обычно поступят автоматически.