Нижегородские дачники могут сжечь до 400 ккал за час прополки грядок

Борьба с сорняками помогает не только очистить грядки, но и похудеть: всего час прополки сжигает от 250 до 400 ккал. Об этом сообщает главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на спортивных медиков.
Как стало известно, высадка рассады помогает «отработать» 120 — 200 ккал — примерно треть съеденной шоколадки. Зато вскапывая землю, за 60 минут получится сжечь порядка 400 ккал, еще больше — до 450 ккал — за час колки и переноски дров.
«Понятие “Дачный фитнес” звучит как сарказм, а ведь привычные садовые хлопоты по энергозатратам ничуть не уступают полноценной кардио- или силовой тренировке», — комментирует Алексей Никонов.
Специалисты предостерегли нижегородцев: не стоит находиться «в наклоне» часами. Необходимо менять вид деятельности хотя бы раз в полчаса. Легкая растяжка также не будет лишней.
