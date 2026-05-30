Почему многим не помогают таблетки от давления, разобралась доктор Парецкая

Нередко пациенты, которым назначена терапия при артериальной гипертензии, жалуются: таблетки им не помогают, давление по-прежнему «скачет». В чем причина — разбиралась врач Алёна Парецкая.
«Прежде всего это может быть связано с тем, что лекарства применяются нерегулярно. Вспомнил — выпил, забыл — пропустил приём. Но антигипертензивные препараты работают только при постоянной концентрации в крови», — поясняет медик.
Ошибка № 2 — игнорирование образа жизни. Гипертоникам, в частности, необходимо ограничивать потребление соли. Если рацион и привычки тянут давление вверх сильнее, чем таблетка вниз — результата не будет. Также необходимы физическая активность и снижение уровня стресса.
Третий момент — неправильно подобранная терапия. Дозировка, группа препаратов и время приёма подбираются индивидуально, со временем они могут меняться. Если лекарство не помогает, надо идти к врачу и разбираться, настаивает доктор.
