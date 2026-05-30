В Красноярск 2 июня прибудет «Театральный поезд»

Красноярск включен в маршрут уникального масштабного культурного проекта «Театральный поезд», посвященного 150-летию Союза театральных деятелей России. Поезд стартовал 12 мая во Владивостоке, в краевой центр он прибывает 2 июня. На перроне красноярского вокзала, на специально подготовленной сценической площадке, в честь прибытия пройдет концерт-приветствие. В здании вокзала откроется тематическая выставка, посвященная закулисью, редким театральным профессиям и истории СТД России. Вечером пройдут спектакли на ведущих сценах города. Подобный проект реализуется в стране впервые: «Театральный поезд» посетит 44 города России. На каждой станции пройдут двухдневные фестивали. Состав уже сделал остановки в Хабаровске, Биробиджане, Новом Ургале, Тынде, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Братске и Северобайкальске. В наш город приедут артисты из драматических театров Братска и Иркутска. Затем в путь отправятся красноярские артисты — в Кемерово и Томск. Первый этап завершится в Москве. На втором — обновленный театральный состав отправится по южному маршруту. Финиширует проект в столице 30 июня. Добавим, Всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. 16+