Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге расширили границы режима ЧС после атаки ВСУ

В Таганроге Ростовской области увеличена территория, на которой действует режим ЧС, после новой атаки ВСУ. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в Макс.

В Таганроге Ростовской области увеличена территория, на которой действует режим ЧС, после новой атаки ВСУ. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в Макс.

В ночь на 30 мая в результате воздушного налета в Таганроге повреждения получили жилые дома и детский сад. Также осколки попали в коммерческие объекты и автомобиль. Два человека доставлены в больницу с ранениями — на крышу их частного дома упали обломки БПЛА.

По словам Камбуловой, жители подали более 20 обращений в экстренную службу о разбитых окнах в зданиях. Комиссии по оценке ущерба отработают все заявки.

В детсаду номер 94, где при отражении атаки разбилось окно, детей перевели в другие группы этого же учреждения.

Также при атаке загорелись танкер и резервуар с топливом в порту Таганрога. Пожар удалось быстро потушить.

Локальный режим ЧС в Таганроге был объявлен 27 мая после воздушной атаки ВСУ. В городе пострадали два мирных жителя. Был разбита одна из котельных. В жилые дома, расположенные по соседству, приостановлена подача горячей воды.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше