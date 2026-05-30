В Таганроге расширили границы режима ЧС после атаки ВСУ

В Таганроге Ростовской области увеличена территория, на которой действует режим ЧС, после новой атаки ВСУ. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в Макс.
В ночь на 30 мая в результате воздушного налета в Таганроге повреждения получили жилые дома и детский сад. Также осколки попали в коммерческие объекты и автомобиль. Два человека доставлены в больницу с ранениями — на крышу их частного дома упали обломки БПЛА.
По словам Камбуловой, жители подали более 20 обращений в экстренную службу о разбитых окнах в зданиях. Комиссии по оценке ущерба отработают все заявки.
В детсаду номер 94, где при отражении атаки разбилось окно, детей перевели в другие группы этого же учреждения.
Также при атаке загорелись танкер и резервуар с топливом в порту Таганрога. Пожар удалось быстро потушить.
Локальный режим ЧС в Таганроге был объявлен 27 мая после воздушной атаки ВСУ. В городе пострадали два мирных жителя. Был разбита одна из котельных. В жилые дома, расположенные по соседству, приостановлена подача горячей воды.