Петербургские студенты посетили семеноводческий центр в Ленобласти

Студенты Санкт Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова побывали в Лужском лесном селекционно-семеноводческий центре. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.
С особенностями современной технологии переработки лесосеменного сырья будущих специалистов познакомил руководитель Лужского лесного селекционно-семеноводческого центра Василий Петрученя. Он рассказал о производственном цикле получения из сосновых шишек качественного посадочного материала.
Учащиеся узнали о сортировке, сушке и просеивании шишек, очистке семян, а также о сортировке и отправке их на хранение в холодный склад. В ходе экскурсии студенты также посетили специальные теплицы, где создаются идеальные условия для проращивания семян, и поля закаливания — участки, на которых ели и сосны адаптируются к естественным условиям перед высадкой в лес.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.