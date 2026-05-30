Петербургские студенты посетили семеноводческий центр в Ленобласти

Они узнали о сортировке, сушке и просеивании шишек.

Источник: Национальные проекты России

Студенты Санкт Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова побывали в Лужском лесном селекционно-семеноводческий центре. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

С особенностями современной технологии переработки лесосеменного сырья будущих специалистов познакомил руководитель Лужского лесного селекционно-семеноводческого центра Василий Петрученя. Он рассказал о производственном цикле получения из сосновых шишек качественного посадочного материала.

Учащиеся узнали о сортировке, сушке и просеивании шишек, очистке семян, а также о сортировке и отправке их на хранение в холодный склад. В ходе экскурсии студенты также посетили специальные теплицы, где создаются идеальные условия для проращивания семян, и поля закаливания — участки, на которых ели и сосны адаптируются к естественным условиям перед высадкой в лес.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.