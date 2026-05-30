Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Владивостока планируют открыть рейсы в КНДР и Южную Корею

Власти Приморья также рассчитывают запустить новые маршруты в города Китая и морской паром.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье в 2026 году планируют расширить международное авиасообщение. Из Владивостока могут появиться новые рейсы в КНДР, Южную Корею и несколько городов Китая.

О планах сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время отчёта перед депутатами краевого Законодательного собрания. По его словам, власти рассчитывают открыть авианаправления в Гонконг, Шэньян и Республику Корея. Отдельно обсуждается запуск нового маршрута в Северную Корею.

Помимо авиасообщения, регион рассматривает и морское направление. Власти Приморья изучают возможность запуска пассажирского парома между Владивостоком и северокорейским городом Вонсан. Информация об этом также появилась в официальном отчёте губернатора.

В последние годы регион активно наращивает международные маршруты. Только в 2025 году из Владивостока открыли 13 новых авиарейсов в Китай, Вьетнам, Таиланд и Узбекистан. Кроме того, начал курсировать туристический поезд Владивосток — Туманган — Раджин.

Власти связывают развитие транспортных направлений с ростом туристического и делового потока. После восстановления международных перевозок интерес к странам Азии у жителей Дальнего Востока заметно вырос. Особенно востребованными остаются Китай, Вьетнам и Южная Корея.

Аэропорт Владивостока сейчас обслуживает более 40 направлений, а рейсы выполняют около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам 2025 года пассажиропоток воздушной гавани превысил 3,26 млн человек, что на 10% больше показателей предыдущего года.