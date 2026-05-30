Из Владивостока планируют открыть рейсы в КНДР и Южную Корею

Аэропорт Владивостока сейчас обслуживает более 40 направлений, а рейсы выполняют около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам 2025 года пассажиропоток воздушной гавани превысил 3,26 млн человек, что на 10% больше показателей предыдущего года.