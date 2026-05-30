Из Владивостока планируют открыть рейсы в КНДР и Южную Корею

В Приморье в 2026 году планируют расширить международное авиасообщение. Из Владивостока могут появиться новые рейсы в КНДР, Южную Корею и несколько городов Китая.
О планах сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время отчёта перед депутатами краевого Законодательного собрания. По его словам, власти рассчитывают открыть авианаправления в Гонконг, Шэньян и Республику Корея. Отдельно обсуждается запуск нового маршрута в Северную Корею.
Помимо авиасообщения, регион рассматривает и морское направление. Власти Приморья изучают возможность запуска пассажирского парома между Владивостоком и северокорейским городом Вонсан. Информация об этом также появилась в официальном отчёте губернатора.
В последние годы регион активно наращивает международные маршруты. Только в 2025 году из Владивостока открыли 13 новых авиарейсов в Китай, Вьетнам, Таиланд и Узбекистан. Кроме того, начал курсировать туристический поезд Владивосток — Туманган — Раджин.
Власти связывают развитие транспортных направлений с ростом туристического и делового потока. После восстановления международных перевозок интерес к странам Азии у жителей Дальнего Востока заметно вырос. Особенно востребованными остаются Китай, Вьетнам и Южная Корея.
Аэропорт Владивостока сейчас обслуживает более 40 направлений, а рейсы выполняют около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам 2025 года пассажиропоток воздушной гавани превысил 3,26 млн человек, что на 10% больше показателей предыдущего года.