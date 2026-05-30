Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Терапевт назвала безопасную дозу спиртного при приеме лекарств

Чистик: безопасной дозы спиртного при приеме любых лекарств нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Безопасной дозы спиртного при приеме любых медикаментов нет, даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме, предупредила терапевт высшей категории «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик.

«Безопасной дозы алкоголя при приеме любых препаратов нет. Даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме», — рассказала Чистик в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

Врач порекомендовала отказаться от привычки запивать алкоголем снотворное, поскольку данное сочетание вызывает проблемы с дыханием вплоть до его остановки во время сна. Также, по ее словам, может произойти резкое падение давления, замедление сердечного ритма и нарушение кровообращения.

«Похожий побочный эффект возникает при одновременном употреблении алкоголя с барбитуратами, антигистаминными препаратами первого поколения, такими как димедрол, супрастин или тавегил, сильными обезболивающими на основе опиоидов, а также некоторых антидепрессантов и нейролептиков», — добавила терапевт.

Она также предостерегла, что растительные средства — препараты с валерианой, пустырником и мелатонином — при сочетании со спиртным вызывают непредсказуемую реакцию: от излишнего расслабления до парадоксального возбуждения.