Терапевт назвала безопасную дозу спиртного при приеме лекарств

Врач порекомендовала отказаться от привычки запивать алкоголем снотворное, поскольку данное сочетание вызывает проблемы с дыханием вплоть до его остановки во время сна. Также, по ее словам, может произойти резкое падение давления, замедление сердечного ритма и нарушение кровообращения.