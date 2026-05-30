Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Нижегородской области рассказали о способах похудеть на даче

Стационар-Пресс вместе со спортивными медиками посчитал, сколько калорий в час сжигает привычная работа на участке.

Источник: Нижегородская правда

«Дачный фитнес» звучит как шутка, но на самом деле работа в огороде — это полноценная физическая нагрузка. По количеству сожжённых калорий обычные дачные дела вполне сравнимы с тренировкой в зале. О лайфхаках садоводам рассказал в своем телеграмм-канале главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Вот сколько энергии тратится за час:

Прополка грядок — 250−400 ккал. Хорошо нагружает мышцы кора и развивает выносливость.

Колка и переноска дров — 350−450 ккал. Почти как интервальная тренировка: работают спина, плечи, пресс и ноги.

Вскапывание земли — 330−400 ккал. Задействованы руки, ноги и мышцы спины.

Высадка рассады — 120−200 ккал. Нагрузка меньше, но требует усидчивости и внимания.

Чтобы дачный труд приносил пользу, а не проблемы со спиной, соблюдайте простые правила:

Перед работой сделайте 5 минут лёгкой разминки для суставов. Поднимая тяжести, приседайте с прямой спиной и переносите нагрузку на ноги, а не на поясницу.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, как «дачный режим» убивает автомобиль.