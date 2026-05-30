Жителям Нижегородской области рассказали о способах похудеть на даче

«Дачный фитнес» звучит как шутка, но на самом деле работа в огороде — это полноценная физическая нагрузка. По количеству сожжённых калорий обычные дачные дела вполне сравнимы с тренировкой в зале. О лайфхаках садоводам рассказал в своем телеграмм-канале главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Вот сколько энергии тратится за час:
Прополка грядок — 250−400 ккал. Хорошо нагружает мышцы кора и развивает выносливость.
Колка и переноска дров — 350−450 ккал. Почти как интервальная тренировка: работают спина, плечи, пресс и ноги.
Вскапывание земли — 330−400 ккал. Задействованы руки, ноги и мышцы спины.
Высадка рассады — 120−200 ккал. Нагрузка меньше, но требует усидчивости и внимания.
Чтобы дачный труд приносил пользу, а не проблемы со спиной, соблюдайте простые правила:
Перед работой сделайте 5 минут лёгкой разминки для суставов. Поднимая тяжести, приседайте с прямой спиной и переносите нагрузку на ноги, а не на поясницу.
