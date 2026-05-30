В Хабаровске 31 мая пройдёт Крестный ход — центр будет перекрыт

31 мая православные христиане Хабаровского края отметят День Святой Троицы — один из двенадцати главных праздников церковного календаря. Он отмечается на пятидесятый день после Пасхи и посвящён сошествию Святого Духа на апостолов. Именно этот момент считается днём рождения христианской церкви, когда ученики Христа получили дар проповеди на разных языках и разнесли новое учение по всему миру.
Троица символизирует единство Бога в трёх лицах — Отца, Сына и Святого Духа. Но для верующих это ещё и глубоко семейный праздник, который объединяет поколения, наполняет дома теплом и становится поводом укрепить традиции. В храмах в этот день особенно многолюдно.
Центральное богослужение в Хабаровске пройдёт в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Его возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Литургия начнётся в 9:00 и завершится к 12:30. После этого, с 12:30 до 13:30, состоится общегородской Крестный ход — многолюдное молитвенное шествие, которое в Троицу выглядит особенно торжественно.
Маршрут Крестного хода пройдёт по улице Тургенева — от Спасо-Преображенского собора на площади Славы до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери на Комсомольской площади. Верующие пройдут с хоругвями и иконами, и присоединиться к шествию может любой желающий. В епархии подчёркивают, что Крестный ход — это не просто традиция, а общая молитва о городе и его жителях.
Тем, кто в этот день планирует поездки по центру, стоит помнить, что движение транспорта в районе улицы Тургенева с 12:00 до 13:30 будет перекрыто. Троллейбусы и автобусы пойдут в объезд, подробная схема изменений опубликована городской администрацией. Сам же праздник обещает стать одним из самых светлых и многолюдных событий весны в Хабаровске.