В Хабаровске 31 мая пройдёт Крестный ход — центр будет перекрыт

Маршрут Крестного хода пройдёт по улице Тургенева — от Спасо-Преображенского собора на площади Славы до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери на Комсомольской площади. Верующие пройдут с хоругвями и иконами, и присоединиться к шествию может любой желающий. В епархии подчёркивают, что Крестный ход — это не просто традиция, а общая молитва о городе и его жителях.