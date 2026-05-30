4 секунды до краха — «Кубань» спаслась и в овертайме отправила «Динамо‑Синара» на 6‑е место

В завершающей пятиминутке краснодарская команда увеличила преимущество до двух мячей. Но волгоградки не сдавались — команды обменивались молниеносными атаками, и напряжение достигло предела. У «Динамо» ещё оставался шанс: за несколько секунд до конца при счёте 32:31 в пользу гостей две гандболистки «Кубани» получили удаления. Численное преимущество, последняя атака… Карина Сисенова вышла на бросок — но мяч после касания вратаря не полностью пересёк линию ворот. Видеопросмотр подтвердил: гола нет.