Хоккеистки из Беларуси впервые примут участие в Чемпионате мира U18

Мировое первенства пройдет с 25 по 30 января 2027 года. Турнир примет столица Болгарии София. Как уточнили в федерации, эти сроки были определены конгрессом Международной федерации хоккея (IIHF).
Ранее дисциплинарный совет IIHF принял решение о допуске мужской юниорской сборной Беларуси (до 18 лет). Она сыграет в чемпионате мира уже в сезоне 2026/2027.
Состязания пройдут в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Также в программу мирового форума включены женская юниорская и женская национальная сборные страны.
Вместе с тем, как заявил глава ФХБ Александр Богданович, федерация делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные.
В конце февраля 2022 года Совет IIHF отстранил белорусов и россиян от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Запрет на участие этих команд в мировых первенствах неоднократно продлевался.