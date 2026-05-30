Хоккеистки из Беларуси впервые примут участие в Чемпионате мира U18

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Женский чемпионат мира U18, в котором впервые примет участие женская сборная Беларуси, пройдет в Болгарии, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Мировое первенства пройдет с 25 по 30 января 2027 года. Турнир примет столица Болгарии София. Как уточнили в федерации, эти сроки были определены конгрессом Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее дисциплинарный совет IIHF принял решение о допуске мужской юниорской сборной Беларуси (до 18 лет). Она сыграет в чемпионате мира уже в сезоне 2026/2027.

Состязания пройдут в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Также в программу мирового форума включены женская юниорская и женская национальная сборные страны.

Вместе с тем, как заявил глава ФХБ Александр Богданович, федерация делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные.

В конце февраля 2022 года Совет IIHF отстранил белорусов и россиян от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Запрет на участие этих команд в мировых первенствах неоднократно продлевался.

