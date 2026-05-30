В Коми школьники создали цифровую копию музея истории развития связи

Воспитанники «IT-куба» сделали цифровую копию музея истории развития связи Республики Коми. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Виртуальную экспозицию представили на региональном фестивале креативно-технологических проектов «ПРО_ИДЕИ», который состоялся на базе детского технопарка «Кванториум». Благодаря цифровой копии посетитель может «перемещаться» по залу, рассматривать экспонаты, знакомиться с артефактами и выстраивать маршрут. Кроме того, в проект виртуальной экспозиции юные разработчики встроили три мини-игры.
«Виртуальный музей связи — это уже не просто макет, а задача с реальной ответственностью. Подобные инициативы формируют у ребят понимание современной проектной культуры: умение работать в команде, распределять роли, соблюдать сроки, учитывать интересы заказчика и пользователя. Это те компетенции, которые сегодня востребованы в любой сфере», — подчеркнул педагог республиканского центра дополнительного образования, наставник проекта «Виртуальный музей связи» Андрей Конов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.