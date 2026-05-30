Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Коми школьники создали цифровую копию музея истории развития связи

Она позволяет посетителям «перемещаться» по залу и рассматривать экспонаты.

Источник: Национальные проекты России

Воспитанники «IT-куба» сделали цифровую копию музея истории развития связи Республики Коми. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.

Виртуальную экспозицию представили на региональном фестивале креативно-технологических проектов «ПРО_ИДЕИ», который состоялся на базе детского технопарка «Кванториум». Благодаря цифровой копии посетитель может «перемещаться» по залу, рассматривать экспонаты, знакомиться с артефактами и выстраивать маршрут. Кроме того, в проект виртуальной экспозиции юные разработчики встроили три мини-игры.

«Виртуальный музей связи — это уже не просто макет, а задача с реальной ответственностью. Подобные инициативы формируют у ребят понимание современной проектной культуры: умение работать в команде, распределять роли, соблюдать сроки, учитывать интересы заказчика и пользователя. Это те компетенции, которые сегодня востребованы в любой сфере», — подчеркнул педагог республиканского центра дополнительного образования, наставник проекта «Виртуальный музей связи» Андрей Конов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.