Зоозащитники требуют привлечь 15-летнюю девочку за жестокое обращение с животными

В Калининграде зоозащитники инициировали кампанию по привлечению к ответственности 15-летней девочки, которая, по их данным, расчленила живого котенка. В соцсетях распространяется призыв сообщить об этом вопиющем случае максимальному числу людей. Как рассказала руководитель проекта «Дом для одиноких кошек» Анна Брылевская, ранее эта же девочка убила кошку соседей.
«По нашим данным, она расчленила котенка, голову животного повесила на дверь соседям. Это произошло 26 мая, — рассказала Брылевская. — Это уже не первый случай жестокого обращения — в прошлом году она же через балкон залезла в соседскую квартиру и задушила соседскую домашнюю кошку, про эту историю писали калининградские СМИ». По словам зоозащитницы, соседи обратились в полицию, та в настоящее время проводит проверку.
Зоозащитники отмечают, что поскольку это уже второй случай жестокого обращения с животными, девочке может требоваться специализированная медицинская помощь. «Всего этого можно было бы избежать, если бы органы правопорядка адекватно отреагировали на первый случай вопиющего живодерства, проверили семью, приняли нормальный конструктивные меры», — уверена руководитель хосписа для кошек.
Отметим, что уголовная ответственность по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» наступает при достижении возраста 16 лет (девочке, которую требуют привлечь к ответственности, еще 15). «Лица, не достигшие возраста 16 лет, к уголовной ответственности по данной статье не привлекаются, но на основании ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, все сведения об их жестоком обращении с животными направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о применении мер воспитательного воздействия», — отмечает прокуратура.