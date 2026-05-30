В Ростове ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер

Непогода несет с собой повышенную угрозу чрезвычайных происшествий. Существует вероятность падения крупных ветвей и целых стволов, обрывов проводов и затопления низин. Из-за этого градоначальник настоятельно просит ростовчан позаботиться о собственной безопасности. По возможности стоит отказаться от прогулок и не покидать помещения. Владельцам машин необходимо убрать транспорт из-под деревьев и подальше от шатких конструкций вроде билбордов. Категорически запрещено пережидать грозовой фронт под кронами деревьев.