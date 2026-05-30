Глеб Никитин поздравил дзержинцев с Днём города и Днём химика

Глава региона подчеркнул, что история Дзержинска неразрывно связана с развитием химической промышленности страны. По его словам, именно люди, работавшие на местных предприятиях, сделали город одним из ключевых промышленных центров России. Особую роль дзержинские заводы сыграли в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая фронт взрывчатыми веществами, авиационным топливом и другой продукцией для оборонного комплекса.