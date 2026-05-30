«Речи быть не может». Министр ЖКХ пояснил информацию о штрафах за обустройство клумб у многоэтажных домов

Информация о возможных штрафах за обустройство клумб у многоэтажных домов получила свое продолжение. Министр ЖКХ Геннадий Трубило в комментарии телеканалу СТВ сказал, что коммунальные службы поддерживают инициативу небезразличных белорусов, которые оказывают помощь в благоустройстве палисадников у домов.
«Порядка 7−8 тысяч дворовых территорий благоустроено только собственными силами граждан. И ни о каких штрафах вообще речи быть не может, потому что палисадник — это та часть дворовой территории, где в принципе должен глаз радовать», — подчеркнул министр.