В Псковской области обсудили развитие агротуризма

Пленарная дискуссия «Агротуризм как драйвер развития сельских территорий: партнерство государства и бизнеса» состоялась в ходе «Школы агротуризма» в Псковской области. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что сельское хозяйство региона занимает лидирующие позиции в Северо‑Западном федеральном округе по производству мяса и молока, выращиванию рапса, а развитие агротуризма позволяет раскрыть дополнительный потенциал сельских территорий. Советник председателя правления «Россельхозбанка» Любовь Белеску подчеркнула, что в Псковской области зарегистрирован первый и единственный сертифицированный туристический автомобильный маршрут по аграрным комплексам «С грохотом по фермам».
Кроме того, участники обсудили создание уникального туристического предложения, организацию событийного туризма, улучшение сервиса и выстраивание взаимодействия с локальными туроператорами. Практическая часть программы включала посещение успешных объектов сельского туризма Псковской области. Экспертами выступили представители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, профильных ассоциаций, туроператоры и ведущие специалисты отрасли организации путешествий.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.