В Мичуринском появится новая дорога до улицы Аральской

В Красноярске проектируют ещё одну дорогу для микрорайона Мичуринский. Новый проезд соединит территорию у дома № 5И на улице Апрельской с улицей Аральской, сообщили в департаменте градостроительства.
Средства на разработку проекта уже заложили при весенней корректировке бюджета. В ближайшее время специалисты подготовят техническое задание, после чего объявят торги на поиск подрядчика.
Это не единственный дорожный проект для микрорайона. Ранее город получил разрешение на строительство дороги от улицы Волжской до улицы Кутузова.