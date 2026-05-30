Что сейчас с автобусами № 29П и № 34 в Хабаровске?

История с автобусами № 29П и № 34 в Хабаровске за несколько дней успела превратиться из обычного сбоя в заметную городскую проблему. Пассажиры жаловались на долгие ожидания, переполненные остановки и необходимость срочно искать другие способы добраться на работу, учёбу или домой. Особенно болезненно это ударило по тем, для кого эти маршруты были привычной транспортной связкой через город. Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Почему автобусы № 29П и № 34 пропали с линии?
Первые сообщения о проблемах появились после 26 мая, когда автобусы № 29П и № 34 перестали выходить на линию. В мэрии Хабаровска сначала связывали сбой с форс-мажорными обстоятельствами, однако ситуация быстро вышла за рамки разового инцидента. По данным городского управления транспорта, перевозчик не объяснил срыв рейсов и не выходил на связь, а документы по этому факту направили в прокуратуру Центрального района.
Для пассажиров это выглядело гораздо проще и жёстче: автобуса нет, время идёт, остановки заполняются людьми. Маршруты № 29П и № 34 важны для ежедневных поездок, поэтому их исчезновение сразу стало заметным в разных районах города. На фоне жалоб жителей прокуратура начала проверку из-за срыва работы городских направлений, поводом стали обращения хабаровчан и публикации в соцсетях.
Кто теперь отвечает за маршруты?
С 30 мая работа маршрутов № 29П и № 34 восстановлена в полном объёме, сообщили в администрации Хабаровска. Перевозчик, который не выполнял рейсы четыре дня, лишён права обслуживать эти направления, а действие выданных ему свидетельств прекращено.
Теперь город ищет нового перевозчика, который временно выйдет на маршруты сроком до 180 дней. Соответствующее извещение размещено управлением промышленности и транспорта администрации Хабаровска, а затем по этим направлениям должен пройти открытый конкурс.
По сути, городские власти пытаются закрыть образовавшуюся дыру в транспортной схеме без долгой паузы для пассажиров. Временный перевозчик нужен, чтобы автобусы ходили сейчас, а конкурс — чтобы закрепить обслуживание маршрутов уже на более понятных и устойчивых условиях. Для хабаровчан главный показатель будет не в бумагах и процедурах, а в том, насколько регулярно автобусы начнут приходить на остановки.
Как пассажирам узнать, ходят ли автобусы?
Пока ситуация возвращается в норму, пассажирам лучше заранее проверять работу маршрутов, особенно утром и вечером, когда нагрузка на общественный транспорт выше всего. В мэрии сообщили, что информацию о городских маршрутах можно получить у диспетчера МБУ Хабаровска ХМНИЦ по телефону 45−00−56, линия работает круглосуточно.
Дополнительную путаницу в ближайшие дни могут создавать праздничные мероприятия и перекрытия, связанные с Днём города. В схеме движения на 31 мая маршрут № 29П должен следовать с Амурского бульвара по Дзержинского на Ленина, а автобус № 34 от автовокзала с Муравьёва-Амурского уходит на Дзержинского, Ленина и Калинина, обратно — с Запарина на Ленина, Волочаевскую и Муравьёва-Амурского.
Главное для пассажиров сейчас — не ориентироваться только на привычное расписание по памяти. После резкого сбоя и смены перевозчика маршрут может формально работать, но фактические интервалы ещё будут выравниваться. Поэтому в ближайшее время стоит закладывать запас на дорогу, следить за объявлениями мэрии и уточнять движение у диспетчера, если поездка критична по времени.