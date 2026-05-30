В Челябинске 2 июня изменятся маршруты общественного транспорта

В Челябинске автобусы и трамваи изменят маршруты с 2 июня. Как пояснили в мэрии, на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина стартует ремонт переезда через трамвайные пути. Из-за этого автомобильное движение ограничат, а общественный транспорт сменит схемы движения.
С 9:00 вторника 2 июня трамваи № 14, № 15, № 16, № 22 со стороны центра города будут доезжать только до кольца на Ворошилова.
Между Солнечной и Чичерина запустят трамвай-челнок. Он станет курсировать с интервалом в 20 минут.
Автобусы № 3будут ездить по маршруту: ЮУрГУ — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Чичерина — ЧВВАКУШ (при этом при движении в сторону в сторону ЮУрГУ маршрут не изменится).
Временный маршрут автобуса № 23: 47-й микрорайон — Солнечная — Комсомольский проспект — Чичерина — ТК «Кольцо» (при движении в сторону 47-го микрорайона маршрут останется прежним).
Автобус № 60с будет ездить по прежнему маршруту в стороны улицы Чичерина. А в обратном направлении двинется по схеме: Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — СНТ Надежда.
Автобус № 215 временно станет перевозить пассажиров по маршруту: Дарьино — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — 250-летия Челябинска — Академика Сахарова. В сторону Дарьино он будет ездить как обычно.
Закончить ремонт рассчитывают к 15 июня. Но сделать это получится, если не помешает погода.