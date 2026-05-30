В Хабаровском крае паводок подтопил 2 дома и 15 участков в селе Нелькан

В селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края из-за снегодождевого паводка на реке Мая частично подтоплены два жилых дома, 15 приусадебных участков и участок внутрипоселковой дороги. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района на 18:00 30 мая, вода также зашла на один автомобильный мост через реку Чуя. Проезд транспорта по нему не нарушен. Администрацией населённого пункта организован постоянный мониторинг обстановки на реке, проведены необходимые превентивные мероприятия, жители проинформированы о складывающейся ситуации.
В селе Нелькан подготовлены два пункта временного размещения, однако в настоящее время подтопленцы предпочли остановиться у родственников. Паводковая обстановка на территории Хабаровского края находится на контроле специалистов МЧС России. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю круглосуточно ведётся уточнение оперативной обстановки, организовано межведомственное взаимодействие.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям частных подворий, расположенных в низинах и вблизи рек, заблаговременно принять меры по сохранению личного имущества, убрать его на возвышенности, переместить скот и домашних животных в безопасное место, расчистить ливневые стоки. По возможности следует ограничить выезды за пределы населённых пунктов. Туристам и рыбакам рекомендовано отказаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки.
