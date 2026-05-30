Опубликованы фото с финального шоу фестиваля «Миссис Нижний Новгород 2026»

34 прекрасные нижегородки приняли участие в фестивале красоты, материнства и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2026». Финальное шоу прошло на площадке концертного зала МТС Live Холл 29 мая.
Конкурсантки продемонстрировали не только свою красоту, но и активную жизненную позицию.
Напомним, что гран-при фестиваля «Миссис Нижний Новгород 2026» завоевала Анастасия Янина.
А в голосовании среди читателей ИА «Время Н» победила Амина Гавва. Скоро на сайте ИА «Время Н» должно выйти эксклюзивное интервью, где она подробнее расскажет о своих увлечениях и планах.