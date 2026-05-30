В Казани выбрали «Мини-Мисс Татарстан — 2026»

За главный титул боролись 29 девочек из 12 городов республики. Самой младшей участнице — 5 лет, старшей — 13.
Конкурс с 2021 года проводится ежегодно и служит региональным этапом проекта «Мини-Мисс Россия».
Программа состояла из четырех выходов. Сначала каждая участница рассказала о себе — в стихах или прозе. Затем девочки показали творческие номера: пели, танцевали, выполняли гимнастические элементы. Некоторые выбрали необычный путь — победительница этого года, например, вышла на сцену с авторской сказкой. Завершились выступления общим танцем, а награждение прошло в бальных платьях.
Подготовка к финалу длилась шесть дней. Репетиции шли по восемь часов ежедневно: разучивали дефиле, оттачивали сольные номера, ставили общий танец. За подготовкой следила директор конкурса Изольда Сахарова — президент Татарстанской республиканской общественной организации «Мисс Татарстан», заслуженный деятель искусств Республики Татарстан.
«Очень волнительно было рассказывать визитку — забудешь слова, не забудешь… Самыми запоминающимися для меня стали репетиции. Они длились каждый день по восемь часов. Мы подружились с девочками, они очень добрые и хорошие. Дольше всего я буду помнить поддержку зрителей», — поделилась 10-летняя Арина Семенова из Нурлата, получившая спецноминацию от партнеров конкурса и номинацию «Грация».
Мамы участниц не скрывают: шесть дней подготовки стали непростым испытанием для всей семьи.
«Было эмоциональное напряжение, репетиции долгие и, как казалось, сложные. Но это хороший опыт для детей — они обрели новые знакомства, им было весело. Мне кажется, родители уставали больше детей. Подготовка шла с утра до вечера. Ночью выполняли рекомендации: подшивали костюмы, доделывали номера — сна у родителей не было. Как любые мамы, мы ожидаем победы. Но все дети яркие, очень сложно оценивать их по критериям — для нас они все классные», — рассказала мама 9-летней Амелии Бедретдиновой из Казани.
Главная интрига разрешилась на сцене. Титул «Мини-Мисс Татарстан — 2026» завоевала 9-летняя Агния Тимофеева из Зеленодольска. Она удивила жюри необычным выбором — вместо песни или танца рассказала авторскую сказку. Титул «Мини-Мисс Казань» достался 10-летней Мирославе Шкурихиной. Первой принцессой стала 8-летняя Мирослава Баранова, второй принцессой — 9-летняя Асель Галиакбирова из Казани.
«В этом году победила девочка, которая рассказала сказку, — это необычно. Она артистичная, снимается в кино и выбрала такой формат. Возможно, это и есть стратегия победы», — отметила мама одной из участниц Алсу Смирнова, чья 12-летняя дочь Гульназ получила номинацию «Серебряный голос».
Ни одна из 29 участниц не осталась без награды. Каждой вручили корону и присвоили личную номинацию — «Открытие», «Модница», «Жемчужина», «Юная модель», «Гармония» и другие.
«Честно говоря, лет 20 назад я сама участвовала в конкурсах, и сегодня такое ощущение, что я попала в прошлое, но в роли меня — моя дочь. Я испытала потрясающие эмоции, и мне очень хотелось, чтобы она тоже их испытала. У нее это первый опыт, ей очень понравилось. Я думаю, в подобных конкурсах нужно поучаствовать каждой девочке. Это огромный опыт, в котором приобретается уверенность, умение держаться на сцене, общаться», — поделилась мама Асель Альбина Галиакбирова.
Сама Асель запомнила момент награждения: «Иногда было трудно, иногда нет. Мы играли с девочками, успевали познакомиться. Я очень рада своей победе».
Проект «Мисс Татарстан» — это молодежное движение, которое помогает формировать вкус и творческие ориентиры, опираясь на достижения республики и России в мире стиля, моды и красоты. Конкурс «Мини-Мисс Татарстан» — официальный региональный этап национального детского конкурса «Мини-Мисс Россия» и Всероссийского фестиваля «Маленькая Красавица России».
Кира Шаталина, Карина Лутфуллина.