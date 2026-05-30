ДГПБ передали книгу об оккупации Дона с рассекреченными данными. Об этом сообщает правительство региона.

Донской государственной публичной библиотеке передали сборник «Чёрные дни оккупации», посвящённый периоду немецко-фашистской оккупации донского региона. Презентация издания прошла в мае при участии губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Книга подготовлена областными властями совместно с УФСБ и Южным научным центром РАН. В сборник вошли ранее не публиковавшиеся данные, рассекреченные в конце 2025 года. Авторы издания уверены, что новая книга будет востребована среди тех, кто изучает историю донского края.

Как отметил председатель комитета по молодежной политике Олег Отроков, ознакомиться с изданием можно не только в библиотеках, но и в электронном формате. Ранее на онлайн-платформах уже были размещены патриотические издания о Великой Отечественной войне, казаках и пограничниках под общим названием «Живу на Дону».

