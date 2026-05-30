Фестиваль для многодетных семей и двойняшек пройдет в парке Бабушкина 31 мая

Общегородской фестиваль посвящен многодетным семьям, близнецам и двойняшкам.

Источник: Комсомольская правда

31 мая в парке имени И. В. Бабушкина пройдет общегородской фестиваль, посвященный многодетным семьям, близнецам и двойняшкам. Это мероприятие объединит семьи, где счастье увеличивается в два, три и более раза. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что появление в семье сразу двух малышей — это двойная радость и двойная ответственность.

— Очень важно, чтобы родители чувствовали поддержку города, — подчеркнул он.

Фестиваль станет местом силы для тех, кто ежедневно сталкивается с особенностями воспитания нескольких детей.

— Пусть этот день подарит мамам и папам уверенность, а детям — множество радостных моментов, — добавил губернатор.

Гостей фестиваля ждут увлекательные семейные эстафеты, квесты с призами, фотозоны с интересными аксессуарами и мастер-классы на любой вкус. Будущие мамы, ожидающие появления своих «двойных малышей», смогут пообщаться со специалистами и опытными родителями в непринужденной атмосфере.

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 15:30. Вход свободный для всех семей с детьми любого возраста.

