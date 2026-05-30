На развитие опорных населенных пунктов ДНР выделили 260 миллиардов рублей

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Более 260 миллиардов рублей выделено на развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов ДНР до 2030 года, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков.
«Программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах ДНР — финансирование до 2030 года по этой программе уже определено, и оно рассчитано примерно на более 260 миллиардов рублей», — сказал Чертков в рамках стратегической сессии, посвященной итогам работы правительства ДНР в 2025 году.
Чертков добавил, что опорные населенные пункты в ДНР — это все крупные города, являющиеся центрами муниципальных районов республики.