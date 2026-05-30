День города в Дзержинске проходит 30 мая без парада

Жители Дзержинска отметят День города в 2026 году без парада и шествия трудовых коллективов. Праздник проходит 30 мая.
О решении отказаться от парада и шествия объявил накануне первый заместитель главы города химиков Глеб Андреев. По его словам, пересмотреть программу праздника пришлось из соображений безопасности.
При этом другие мероприятия Дня города состоятся, как и планировалось. В полдень дзержинцы и туристы смогут посетить концерты и мастер-классы. Исключение — программа на Окской набережной: ее полностью отменили.
Ранее мы рассказывали о планах нижегородских властей сократить расходы на торжества. Предполагается, что экономия превысит 1 миллиард рублей.