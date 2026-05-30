В Свердловской области расширят применение ИИ в разных сферах

В планах — развивать интеллектуальные системы видеонаблюдения и внедрять голосовых помощников.

Применение ИИ в медицине, образовании, в области безопасности и сфере предоставления государственных услуг расширят в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Свердловская область вошла в число 15 регионов, где будет реализовываться такая инициатива. Соглашение о сотрудничестве подписано на конференции ЦИПР-2026 между Сбером, группой компаний ЦРТ и региональными министерствами цифрового развития. Оно предусматривает развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, внедрение голосовых помощников и чат-ботов для обработки обращений граждан, а также использование речевых технологий и ИИ-сервисов в здравоохранении.

«Сегодня в регионе внедрено 11 ИИ-решений в медицине, работают интеллектуальные сервисы в МФЦ, развивается система анализа геоданных. Подписанное соглашение позволит масштабировать эти практики и внедрять новые отечественные решения на базе генеративного искусственного интеллекта для повышения качества жизни уральцев», — отметил министр цифрового развития и связи Свердловской области Евгений Шонов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.