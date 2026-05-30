В Свердловской области расширят применение ИИ в разных сферах

Свердловская область вошла в число 15 регионов, где будет реализовываться такая инициатива. Соглашение о сотрудничестве подписано на конференции ЦИПР-2026 между Сбером, группой компаний ЦРТ и региональными министерствами цифрового развития. Оно предусматривает развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, внедрение голосовых помощников и чат-ботов для обработки обращений граждан, а также использование речевых технологий и ИИ-сервисов в здравоохранении.