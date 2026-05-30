Почтальон из Прикамья победила на Всероссийском конкурсе «Земский почтальон»

Мария Секлецова стала лучшей в номинации «Будущее почты».

Источник: Комсомольская правда

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Земский почтальон — 2026». Пермский край впервые принял участие в финале, и дебют оказался триумфальным. Почтальон из села Слудка Чернушинского округа Мария Секлецова завоевала победу в специальной номинации «Будущее почты».

Эта награда присуждается самым инициативным и преданным своему делу молодым сотрудникам, которые формируют современный образ почтовой службы. Мария является продолжательницей семейной династии работников связи и давно стала для односельчан не просто разносчиком корреспонденции, а близким человеком.

Финал конкурса, собравший 75 участников со всей страны, стал для почтальонов не только профессиональным испытанием, но и настоящим праздником с насыщенной культурной программой.

— Победа стала для меня важным признанием. Я люблю свое село за спокойствие и искренность людей. Мне хочется, чтобы молодежь видела перспективы жизни в деревне и развивала родные места, — поделилась впечатлениями победительница.

Директор УФПС Пермского края Наталия Доронина подчеркнула, что награда Марии — это заслуженное признание ее стремления развиваться и умения выстраивать доверительные отношения с людьми. Глава Чернушинского округа Артем Трушков отметил, что администрация поддержала землячку на пути к победе и гордится ее успехом, который показывает высокий потенциал сельских территорий.