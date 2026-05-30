Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся… может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по следующей шкале: “образцовое”, “допустимое” и “недопустимое”. Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — говорится в тексте приказа.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что апробация системы оценивания поведения учащихся первых-восьмых классов проходит в пилотных регионах в 2025/26 учебном году, а в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России.