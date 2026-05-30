Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Оценки за поведение не будут выставляться в 1-м классе, следует из приказа Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся… может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по следующей шкале: “образцовое”, “допустимое” и “недопустимое”. Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — говорится в тексте приказа.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что апробация системы оценивания поведения учащихся первых-восьмых классов проходит в пилотных регионах в 2025/26 учебном году, а в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России.