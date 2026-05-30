Из Казани запустили прямые рейсы во вьетнамский Дананг

Путешественники из Татарстана и соседних регионов получили еще один удобный способ добраться до курортов Юго-Восточной Азии. С 27 мая лоукост-авиакомпания VietJet Air открыла регулярные туристические рейсы из казанского аэропорта имени Габдуллы Тукая в Дананг — живописный город в центральной части Вьетнама, расположенный между горами и Южно-Китайским морем.
Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Перелет займёт около девяти часов. На линию выйдут широкофюзеляжные Airbus A330, рассчитанные на 377 пассажиров.
Напомним, это не первый опыт сотрудничества казанского аэропорта с вьетнамским перевозчиком. В октябре 2025 года VietJet Air уже запустила чартерную программу в Камрань — и это направление до сих пор пользуется большим спросом.