На челябинском транспортном предприятии состоялась ярмарка вакансий

Соискатели напрямую пообщались с представителями компании и специалистами центра занятости.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарка вакансий состоялась в компании «Синара — городские транспортные решения» в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

Участниками стали более 100 человек. Соискатели напрямую пообщались с представителями компании и специалистами центра занятости населения. Также состоялась экскурсия в транспортное депо: гости увидели процесс обслуживания и ремонта техники, оценили условия в современных мастерских и познакомились с работой специалистов разных профилей — от слесарей и электриков до диспетчеров и инженеров.

Отдельный блок программы был посвящен профессиональному развитию и бесплатному обучению от предприятия. Сотрудники отдела кадров помогли соискателям подобрать подходящий вариант трудоустройства, а 54 человека прошли мини-собеседования и сразу получили ответы на интересующие их вопросы. Кроме того, были организованы индивидуальные консультации центра занятости населения.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.