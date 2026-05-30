В Зеленоградске хотят продлить променад в районе реликтового леса. Об этом рассказал глава округа Александр Китаев.
По его словам, сейчас в районе реликтового леса есть пляж, на котором можно отдыхать. Однако в этом месте запрещено купаться, поскольку остатки древних деревьев могут травмировать человека. Власти намерены сохранить лес и развивать инфраструктуру, не связанную с нахождением в воде.
«Мы сейчас разрабатываем пока проектное решение по продлению променада в этой части. Есть уже желающие для размещения там неких активностей, не связанных с купанием. Ведём переговоры. Возможно, даже уже к середине сезона что-то начнём, но пока в стадии переговоров», — сказал Китаев.
Отметим, что в восточной части Зеленоградска располагается деревянный променад и заведения общепита.