В Перми обсудили медицинский туризм и инструменты привлечения пациентов

Пленарная сессия, посвященная развитию медицинского туризма и современным инструментам привлечения пациентов, состоялась 21 мая в Перми. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края.
Ключевой темой мероприятия стало создание современной экосистемы медицинского туризма в Пермском крае. Одним из центральных спикеров стал генеральный директор компании «Медскан» Тимур Мубаракшин, который представил подход к развитию медицинской платформы нового поколения. Он отметил высокую фрагментированность российского медицинского рынка и необходимость объединения клиник, поставщиков и сервисов в единую экосистему без потери их самостоятельности.
Руководитель рабочей группы по развитию медицинского туризма в Пермском крае Екатерина Айрих представила общий план развития проекта медтуризма в регионе. Также она презентовала региональный агрегатор MEDPERM, который уже наполняется участниками и услугами. С помощью интернет-ресурса пациент сможет оставить заявку на подбор лечения, выбрать клинику или специалиста. Кроме того, спикер анонсировала старт второго образовательного акселератора по медицинскому туризму в Перми.
