Минтруд подтвердил длинные новогодние каникулы в 2027 году

Несмотря на активное обсуждение в соцсетях и заголовки о возможной «отмене» длинных новогодних каникул, официальный проект календаря от Минтруда подтверждает привычный график отдыха россиян.
Согласно опубликованной информации, новогодние каникулы 2027 года сохраняются с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года включительно. Последним рабочим днём перед праздниками станет 30 декабря 2026 года.
Поводом для слухов стало предложение сенатора Айрата Гибатдинова добавить дополнительные майские выходные за счёт января, однако эта инициатива пока не получила официального подтверждения. В действующем проекте календаря серьёзных изменений нет.
По сравнению с предыдущим годом, продолжительность отдыха сократится всего на один день: в 2026 году каникулы длились 12 дней, в 2027-м — 11 дней. При этом 31 декабря 2027 года планируется сделать официальным выходным.
Майские праздники будут разделены на две части: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Дополнительные длинные выходные запланированы в феврале, марте, июне и ноябре.
Основные длинные выходные в 2027 году.
- 31 декабря 2026 — 10 января 2027: 11 дней,
- Новогодние каникулы
21—23 февраля: 3 дня,
- День защитника Отечества
6—8 марта: 3 дня,
- Международный женский день
1—3 мая: 3 дня,
- Праздник Весны и Труда
8—10 мая: 3 дня,
- День Победы
12—14 июня: 3 дня,
- День России
4—7 ноября: 4 дня,
- День народного единства 31 декабря 2027: 1 день,
- Предновогодний выходной.
Таким образом, длинные январские праздники остаются на привычном месте в календаре и будут доступны для отдыха всей страны.