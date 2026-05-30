«Автотор-Арена» получила спортивную базу полного цикла

В Калининграде завершилось строительство новой спортивной базы дворца спорта «Автотор-Арена». Объект, созданный по личной инициативе основателя и главного акционера «Автотор» Владимира Щербакова, официально принял первых спортсменов — участников X Российско-китайских молодёжных летних игр. И это не вспомогательный корпус, а полноценный комплекс, который закрывает давнюю потребность в едином пространстве для проживания, тренировок, восстановления и подготовки к стартам.
Владимир Щербаков уделял проекту особое внимание и лично курировал ключевые решения — от общей концепции до выбора технических решений, материалов и элементов отделки. Как рассказал генеральный директор дворца спорта Адам Барахоев, бронзовый призёр Олимпийских игр и лучший тренер мира по версии FILA за 2008 год, перед запуском проекта изучался опыт ведущих российских баз подготовки сборных в Кисловодске и Новогорске. Барахоев лично осмотрел федеральные центры, после чего формировались требования к калининградской базе. По его оценке, новый комплекс по уровню не уступает известным центрам, а по ряду параметров превосходит их.
Потребность в такой базе возникла не случайно. Спортивные федерации не раз обращались в региональное министерство спорта и дирекцию арены с просьбой создать рядом с дворцом спорта объект для размещения команд. Несмотря на то, что дворец спорта постоянно принимает соревнования федерального уровня, без собственной базы любой крупный турнир упирается в проживание, трансфер, восстановление и медицинское сопровождение. Новый комплекс эту проблему решает.
Проект реализован в два этапа с опережением сроков: сначала построили корпус для проживания спортсменов и сопровождающих лиц, а затем создали центральный блок спортивной инфраструктуры. Общая площадь комплекса составляет около 15 тысяч квадратных метров. Первый этап с объектами размещения — примерно 10 тысяч квадратных метров. Центральное ядро, где сосредоточена спортивная и восстановительная инфраструктура, — около 4,5 тысячи квадратных метров.
На первых двух этажах нового блока расположены тренажёрный зал, раздевалки, душевые, 25-метровый бассейн и спа-зона. В неё входят 20-метровый бассейн, джакузи и несколько видов саун, включая русскую баню, лакониум и хаммам. Для спортсменов это часть подготовки: после тренировок необходимо восстановить мышцы и общее состояние организма перед следующей нагрузкой или стартом. На третьем этаже находится многофункциональный спортивный зал площадью около 900 квадратных метров. Его можно использовать для борьбы, баскетбола, футбола, художественной гимнастики и других дисциплин. При проектировании учитывались требования самих спортсменов и специалистов, в том числе параметры тренировочных зон, размеры ковров, высота и конфигурация зала.
Участники Российско-Китайских игр уже оценили новые возможности. Борец вольного стиля Айшан Абдусаламов, представляющий Китайскую Народную Республику, отметил комфортные номера, хороший уровень питания и удобную инфраструктуру арены. База может одновременно принимать около 250 человек. Комплекс также адаптирован для маломобильных посетителей: предусмотрены лифты с широкими дверными проёмами, рассчитанными в том числе на спортивные коляски увеличенного размера, планировка и покрытия выполнены с учётом требований доступной среды.
К открытию базы по инициативе властей отремонтировали улицу Тихоокеанскую, что упростило подъезд к комплексу. Появление спортивной базы меняет статус всей территории вокруг «Автотор-Арены». Здесь формируется спортивный кластер полного цикла. Команда может приехать в Калининград, жить рядом с ареной, тренироваться, восстанавливаться, проходить сборы и выходить на соревнования без потерь времени и сил. В Калининградской области это первая современная площадка, которая может работать постоянно и принимать соревнования, сборы и команды федерального уровня.