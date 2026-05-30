Что ждать землянам 31 мая от Голубой Луны

Редкое астрономическое явление ожидает жителей планеты Земля. 31 мая в небе взойдет Голубая Луна. Как она повлияет на земных обитателей и можно ли за ней наблюдать незащищенным глазом, рассказал vlg.aif.ru лектор Волгоградского планетария Тимофей Иванов.
«После дождичка в четверг»: как часто бывает Голубая Луна.
Голубая Луна взойдет в последнее воскресенье мая 2026 года.
«Это будет второе полнолуние в мае, предыдущее пришлось на первое число месяца, отсюда и название этого довольно редкого явления — календарная Голубая Луна. Оно случается примерно один раз в два года», — поясняет лектор Волгоградского планетария, выпускник ВолГУ по специальности «физика» Тимофей Иванов.
С цветом спутника Земли его название никак не связано — оно произошло от английской фразы «once in a Blue Moon» — «однажды в Голубую Луну», которой на протяжении сотен лет обозначают редкое явление. В России в таком случае обычно говорят «после дождичка в четверг».
«К астрономии это название никакого отношения не имеет, также как и Кровавая Луна, Розовая Луна, Цветочная Луна, Волчья Луна и другие — это не астрономические термины. Это скорее из народного творчества», — развеивает мифы волгоградец.
«Между постом и Пасхой»: почему Голубая Луна — третья по счёту.
Кроме календарной Голубой Луны земляне могут наблюдать и сезонную.
«Обычно в каждом астрономическом сезоне — периоде между солнцестоянием и равноденствием, который длится три месяца, их три. Когда на этот период приходится четыре полнолуния — это более специфическое явление», — уточняет лектор.
Голубая Луна — всегда третье полнолуние из четырех. По одной из версий, её назвали так из религиозных соображений: даты Великого поста и Пасхи рассчитывались, ориентируясь на последнее полнолуние зимы и первое полнолуние весны, так называемые «Постную Луну» и «Пасхальную Луну». Третье полнолуние сезона, нарушавшее порядок, именовали «предательской Луной».
Проблема в том, что лунный цикл длится около 29,5 дней, а календарные месяцы кроме февраля — 30−31 день. Потому и случаются сбои, которые люди романтично назвали Голубой Луной.
«Наблюдайте за серпом»: когда лучше разглядывать Луну.
Нынешняя Голубая Луна приходится на микролуние — в это время спутник Земли будет находиться от планеты на наиболее далёком расстоянии — более 400 тысяч километров.
«В это время размер Луны, видимый с Земли, уменьшается, она выглядит более тусклой. Однако заметить это можно только наблюдая за ней в бинокль или телескоп. Для тех, кто смотрит на неё невооруженным глазом, 31 мая будет обычное полнолуние, также как не видно без специальных приборов и увеличение размеров Луны в суперлуние, когда она приближается к Земле менее чем на 362 тысячи километров», — говорит Тимофей Иванов.
Лектор замечает: вообще наблюдать Луну желательно не в полнолуние, а в период, когда она в виде серпа или в период первой и последней четверти. В полнолуние она очень яркая, поверхность её не контрастна, это некомфортно для человеческого глаза.
«Если в период убывающей или возрастающей Луны мы воспользуемся подзорной трубой или биноклем, сможем увидеть множество деталей, в полнолуние же её поверхность будет выглядеть плоской. При наблюдении за ней в это время необходимо использовать специальные лунные фильтры, чтобы защитить глаза», — рекомендует сотрудник Волгоградского планетария.
По его мнению, разговоры о влиянии полнолуния на человека не имеют под собой научного обоснования и ждать необычных явлений на Земле в связи с Голубой Луной не стоит.
«Разве что этот фонарь в небе будет светить ярче», — приводит он образное сравнение.