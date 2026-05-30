В Екатеринбурге создали дроны для ремонта линий электропередач

Дроны для диагностики и ремонта линий электропередач разработали в Екатеринбурге по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Оператор беспилотных авиационных систем подчеркнул, что устройства уже работали во Вьетнаме, Казахстане, Турции, Саудовской Аравии и Эмиратах. В Саудовской Аравии дроны сканировали градозащитный трос в условиях сложной местности, где линия каждые несколько месяцев аварийно отключалась. Специалисты нашли дефект и полностью проверили линию.
Дрон-канатоходец применяется в труднодоступных районах: в тайге, заболоченной местности и пустыне. Устройство позволяет проводить работы без отключения напряжения. Оно не только диагностирует линии электропередач, но и производит локальный ремонт: устанавливает специальные зажимы и наносит защитные составы.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.