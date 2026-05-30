Нижегородских любителей сала и шашлыков предупредили о риске трихинеллеза

Недостаточно прожаренное мясо может стать причиной трихинеллеза: мелкие круглые черви способны выживать в свиных шашлыках и привести к болезни. Также рискуют любители сала, строганины и домашней колбасы.
В Роспотребнадзоре Нижегородской области рассказали, что трихинеллез является разновидностью гельминтоза. Глисты могут месяц жить в крупных кусках мяса даже при −17 градусах. Они погибают лишь при высокой температуре, но если недожарить тот же шашлык, гельминты могут поселиться в человеческом организме.
«Основные симптомы трихинеллеза — боли в мышцах, повышение температуры тела, отек лица», — уточнили специалисты.
У 12% заболевших трихинеллез сопровождается диспептическим синдромом — болями в животе, расстройством стула и тошнотой.
«Наиболее тяжелое осложнение трихинеллеза — миокардит, это одна из главных причин летального исхода», — отмечается в сообщении.
Граждан призвали не покупать мясо в сомнительных торговых точках, например, на улице «с рук», не пробовать свинину и фарш из нее во время готовки и не употреблять в пищу сыроватый шашлык.
