Нижегородских любителей сала и шашлыков предупредили о риске трихинеллеза

В Роспотребнадзоре Нижегородской области рассказали, что трихинеллез является разновидностью гельминтоза. Глисты могут месяц жить в крупных кусках мяса даже при −17 градусах. Они погибают лишь при высокой температуре, но если недожарить тот же шашлык, гельминты могут поселиться в человеческом организме.