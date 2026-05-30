Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородских любителей сала и шашлыков предупредили о риске трихинеллеза

Симптомы заболевания — отек лица и высокая температура.

Источник: Живем в Нижнем

Недостаточно прожаренное мясо может стать причиной трихинеллеза: мелкие круглые черви способны выживать в свиных шашлыках и привести к болезни. Также рискуют любители сала, строганины и домашней колбасы.

В Роспотребнадзоре Нижегородской области рассказали, что трихинеллез является разновидностью гельминтоза. Глисты могут месяц жить в крупных кусках мяса даже при −17 градусах. Они погибают лишь при высокой температуре, но если недожарить тот же шашлык, гельминты могут поселиться в человеческом организме.

«Основные симптомы трихинеллеза — боли в мышцах, повышение температуры тела, отек лица», — уточнили специалисты.

У 12% заболевших трихинеллез сопровождается диспептическим синдромом — болями в животе, расстройством стула и тошнотой.

«Наиболее тяжелое осложнение трихинеллеза — миокардит, это одна из главных причин летального исхода», — отмечается в сообщении.

Граждан призвали не покупать мясо в сомнительных торговых точках, например, на улице «с рук», не пробовать свинину и фарш из нее во время готовки и не употреблять в пищу сыроватый шашлык.

Ранее мы рассказывали о том, сколько калорий можно сжечь во время работы на даче.