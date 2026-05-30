В России растут сроки автокредитов, Волгоградская область — в топ-7

Средний срок автокредитов как на новые машины, так и на авто с пробегом, выросли в апреле 2026 года на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В среднем россияне рассчитываются за приобретение транспорта в течение 5,91 лет.
Быстрее удается выплатить долг перед банками москвичам и жителям Санкт-Петербурга — у них уходит на это 5,18 и 5,37 лет, сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В Волгоградской области срок составляет 6,21 лет. В антирейтинге регионов она занимает седьмое место.
Годом ранее волгоградцы были и вовсе на четвертом месте — на погашение автокредита им требовалось 5,38 лет. Дольше и в 2025-м, и в 2026-м рассчитываются с долгом краснодарцы — 5,57 и 6,63 лет соответственно, край возглавляет список.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет рост сроков автокредитования тем, что таким образом снижается показатель долговой нагрузки заемщиков за счет сокращения величины ежемесячного платежа.
