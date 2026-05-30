Нижегородские медики поддержали уволенную за публикации в соцсетях терапевта

Уволенную за посты в соцсетях терапевт из Москвы нашла поддержку среди врачей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Молодой медик в своих роликах отразила тему планов по вакцинации и диспансеризации.
По ее словам, они были направлены не на оскорбления, а на обсуждение реальных проблем, с которыми сталкиваются медики и пациенты. В постах нет ни имен, ни номеров больниц. Однако руководство ее учреждения предпочло сразу уволить терапевта-блогера.
Такое решение удивило многих врачей из Нижнего Новгорода, о чем они написали в своих блогах.
По мнению Никонова, возмущение медиков понятно.
«Это новая культура и язык коммуникаций врачей-зумеров, где сарказм соседствует с добротой, это способ выпустить пар, не более того», — считает он.
Эксперт посоветовал искать и находить точки взаимных интересов с медиаактивными врачами.
«Тактика “всё закрыть и придушить” выглядит простой, но заведомо проигрышной», — уверен Никонов.
