Нижегородские медики поддержали уволенную за публикации в соцсетях терапевта

Имён и названий больниц девушка не называла.

Источник: Время

Уволенную за посты в соцсетях терапевт из Москвы нашла поддержку среди врачей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Молодой медик в своих роликах отразила тему планов по вакцинации и диспансеризации.

По ее словам, они были направлены не на оскорбления, а на обсуждение реальных проблем, с которыми сталкиваются медики и пациенты. В постах нет ни имен, ни номеров больниц. Однако руководство ее учреждения предпочло сразу уволить терапевта-блогера.

Такое решение удивило многих врачей из Нижнего Новгорода, о чем они написали в своих блогах.

По мнению Никонова, возмущение медиков понятно.

«Это новая культура и язык коммуникаций врачей-зумеров, где сарказм соседствует с добротой, это способ выпустить пар, не более того», — считает он.

Эксперт посоветовал искать и находить точки взаимных интересов с медиаактивными врачами.

«Тактика “всё закрыть и придушить” выглядит простой, но заведомо проигрышной», — уверен Никонов.

Ранее нижегородского врача застали в алкогольном опьянении на рабочем месте.