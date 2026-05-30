В Хабаровске 31 мая пройдут Троицкие гуляния: место, время, программа

31 мая, сразу после общегородского Крестного хода, православные жители Хабаровска переместятся в парк имени Муравьева-Амурского. Там, на сцене «Ракушка», в 13:00 начнутся Троицкие гуляния — праздник, который объединит и тех, кто прошёл молитвенным шествием, и тех, кто просто решил провести выходной всей семьёй.
Каждого участника Крестного хода ждёт особый подарок. Всем, кто пройдёт от Спасо-Преображенского собора до Комсомольской площади, вручат иконки, освящённые на чудотворном образе «Троица» преподобного Андрея Рублёва в Троице-Сергиевой Лавре. Для верующих это не просто сувенир, а личная святыня.
Программу гуляний собрали так, чтобы хватило впечатлений и детям, и взрослым. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы Хабаровска и края, а воспитанники воскресных школ не только покажут номера, но и устроят настоящую презентацию своих учебных заведений. Родители смогут пообщаться с педагогами и прямо на месте записать ребёнка на занятия. Голодным не останется никто — гостей ждут больше двух тысяч порций горячей каши из полевой кухни и ароматный чай.
Отдельные площадки развернут отделы Хабаровской епархии. Молодёжный и Социальный отделы вместе со Свято-Елизаветинским сестричеством расскажут о своих проектах и объяснят, как каждый может включиться в добрые дела. Миссионерский отдел организует тематическую выставку, раздаст буклеты о празднике Троицы, исповеди, причастии и основных молитвах, а приходские миссионеры будут отвечать на любые вопросы о вере.
На праздничной ярмарке храмы и Петропавловский женский монастырь представят товары и изделия ручной работы. Здесь можно будет купить и сладости, и книги, и церковную утварь. Праздник пройдёт в парке имени Муравьева-Амурского по адресу улица Шевченко, 15, вход свободный. В епархии напоминают, что Троица — день рождения Церкви, и лучший способ его отметить — разделить радость с другими.