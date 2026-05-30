В Хабаровске 31 мая пройдут Троицкие гуляния: место, время, программа

Программу гуляний собрали так, чтобы хватило впечатлений и детям, и взрослым. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы Хабаровска и края, а воспитанники воскресных школ не только покажут номера, но и устроят настоящую презентацию своих учебных заведений. Родители смогут пообщаться с педагогами и прямо на месте записать ребёнка на занятия. Голодным не останется никто — гостей ждут больше двух тысяч порций горячей каши из полевой кухни и ароматный чай.