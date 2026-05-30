В Нижнем Новгороде состоялся форум «МолодежНО Бизнес»

Форум «МолодежНО Бизнес» прошел 25 мая в Нижнем Новгороде по национальным проектам «Молодёжь и дети» и «Эффективная и конкурентная экономика». Участниками стали более 1,5 тыс. молодых предпринимателей, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Спикерами образовательной программы стали шоумен и финалист шоу «Титаны» Анатолий Надратовский, основатель и генеральный директор частной российской космической компании SR Space Олег Мансуров и многие другие. Также работала менторская гостиная, в которой проходили закрытые встречи с крупными нижегородскими предпринимателями.
Важной частью форума стали выставка проектов молодых предпринимателей и защита проектов финалистов реалити-шоу «Мой стартап» перед экспертами. Полсотни молодых предпринимателей представили свои идеи, провели промо-акции и получили обратную связь от экспертов. Все участники форума могли проголосовать за понравившийся стенд и повлиять на ход реалити-шоу.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.