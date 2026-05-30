В Башкирии стало больше лосей, косуль и волков

В республике подвели итоги ежегодного учёта основных диких животных. В этой масштабной работе приняли участие государственные охотинспекторы, сотрудники Дирекции по особо охраняемым природным территориям, представители охотхозяйств и добровольцы. Вместе они прошли по учетным маршрутам почти 28 тысяч километров.
«За последние 10 лет численность многих диких животных выросла», — отметил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.
Так, лосей стало больше с 22,5 до 36,5 тысячи, сибирских косуль — с 21 до 37 тысяч, рыси — с 300 до почти 1300 особей, барсуков — с 5800 до почти 10 тысяч, зайцев-русаков — с 9500 до 14 тысяч, лесных куниц — с 4700 до 7300, ондатр — с 9400 до 24 тысяч, волков — с 468 до 870.
«Медведей у нас стабильно много — 2733 особи, бобров — 17 тысяч. Численность белок (15,5 тысячи) и зайцев-беляков (почти 29 тысяч) остаётся на одном уровне, лисиц — около 9800 особей», — добавил Нияз Фазылов.
При этом численность кабанов в регионе заметно снизилась: с 8700 до 2200 голов.
«Это не случайность, а результат целенаправленной работы по недопущению возникновения очагов африканской чумы свиней», — пояснил министр.
Как ранее сообщал Башинформ, в связи с наступлением сезона появления потомства у диких животных, сотрудники национального парка «Башкирия» призвали всех быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности при встрече с лесными жителями и их детенышами.