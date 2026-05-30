700 самых современных электробусов придут в парки Мосгортранса до конца 2027 года

Первые электробусы появились в Москве в 2018 году. В 2022-м начались поставки техники улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 до 80−90 километров при сохранении веса машины.