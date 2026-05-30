700 самых современных электробусов придут в парки Мосгортранса до конца 2027 года

На площадку «Нагорная» Мосгортранса начали поступать электробусы КамАЗ-52222 поколения А5 по контракту на 2026−2027 годы. Они уже выходят на маршруты на юге столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем обновление подвижного состава наземного городского транспорта. На сегодняшний день в столице уже курсируют 440 электробусов КамАЗ самого современного поколения А5. Они не вредят экологии и оборудованы всем необходимым для комфортных поездок. По новому контракту до конца 2027 года в парки Мосгортранса придут еще 700 таких машин», — добавил Максим Ликсутов.
Электробусы нового поколения
Электробусы нового поколения КамАЗ-52222 впервые вышли на маршруты в 2025 году. Они стали еще комфортнее, а их климатическая система — эффективнее. Внешний вид стал больше соответствовать современным трендам в мировом промышленном дизайне, и это не случайно, так как машины создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров.
Преимущества электробусов новой поставки состоят в том, что средние и задние двери у них открываются наружу, что делает салон просторнее. Есть места для ручной клади и подсветка дверей с обозначением начала и окончания посадки. Накопительная площадка для велосипедов и колясок увеличена на 15 процентов.
В новой технике предусмотрен инновационный способ восполнения заряда тяговых аккумуляторов — с помощью станций с пантографом инвертированного типа. На крыше электробуса установлены контактные рельсы, а на зарядной мачте ультрабыстрой зарядной станции токопередающее устройство заменено на пантограф инвертированного типа. Когда электробус подъезжает к зарядной станции, то пантограф инвертированного типа по команде водителя опускается и подключается к токопринимающим контактным рельсам на крыше электробуса — и аккумуляторы электробуса начинают заряжаться.
Переход на пантографы инвертированного типа упростил процесс. На новых электробусах не нужно устанавливать сложные устройства для приема заряда. Производство и эксплуатация электробусов стали еще надежнее.
Современный и комфортный транспорт
Первые электробусы появились в Москве в 2018 году. В 2022-м начались поставки техники улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 до 80−90 километров при сохранении веса машины.
Для комфорта пассажиров во всех электробусах установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, кнопки адресного открытия дверей для поддержания оптимальной температуры, откидная аппарель, а также кнопки вызова водителя и специальные места для маломобильных пассажиров. Около дверей есть также цифровые валидаторы для удобной оплаты проезда.
Все электробусы соответствуют высоким стандартам безопасности и качества обслуживания пассажиров. Низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных граждан. Для этого предусмотрены откидная аппарель и кнопки вызова водителя. При необходимости он поможет войти и покинуть салон. Велосипеды, коляски или крупный багаж удобно разместить на накопительной площадке.
Оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов. В электробусах при открытии дверей срабатывает воздушная завеса. Она помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт оборудован видеокамерами снаружи и внутри. Оставить отзыв о работе маршрута можно с помощью куар-кодов, которые находятся у кабины водителя и над площадкой для колясок и велосипедов.
Улучшают экологическую обстановку
Москва развивает наземный городской транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров. С 2018 года в столице вместо автобусов на маршруты выходят современные электробусы российского производства. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках.
Главное преимущество электротранспорта — улучшение экологии города. Инновационная техника на электрической тяге снижает влияние на окружающую среду. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год.
С 2018 по 2025 год удалось избежать выброса около 1,3 тысячи тонн загрязняющих веществ (при этом в 2025-м — 380 тонн) и примерно 300 тысяч тонн углекислого газа — эквивалента парниковых газов.
Сегодня около трех тысяч электробусов обеспечивают работу свыше 280 маршрутов. Их обслуживают на 12 площадках Мосгортранса.
Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности. С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России.